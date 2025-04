Man gaat tekeer met kettingzaag in straten van hoofdstad Walloniƫ

Een man met een kettingzaag heeft in de Waalse hoofdstad Namen voor onrust gezorgd. Omstanders overmeesterden de man, die later is meegenomen door de politie.



De man uit Gembloers was aanvankelijk in de tuin aan het werken. Hij ging met zijn kettingzaag op pad na een telefoontje van zijn zeventienjarige zoon, meldt het openbaar ministerie. De tiener zou zich onveilig hebben gevoeld nadat hij jongeren was tegengekomen met wie hij eerder problemen had.



Zijn vader ging vervolgens op zoek naar die jongeren. Hij zette daarbij herhaaldelijk zijn kettingzaag aan in het centrum van de stad en dat leidde tot onrust. De man zou klappen hebben gekregen toen omstanders hem grepen.



Het incident vond vrijdagavond plaats. De jongeren voor wie zijn zoon bang was, zou de man uiteindelijk niet meer zijn tegengekomen.

Reacties

06-04-2025 19:32:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.592

OTindex: 94.798

Vreemd wapen. En triest dat hij een wapen nodig denkt te hebben.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: