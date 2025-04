Britse hoeft parkeerboetes van 11.000 pond voor 'te traag afrekenen' niet te betalen

Een 21-jarige vrouw uit het Verenigd Koninkrijk hoeft parkeerboetes van meer dan 11.000 pond (bijna 13.000 euro) niet te betalen. De rechter maakte gehakt van een regel van de uitbater van de parkeergarage: wie er langer dan vijf minuten over doet om de betaling af te ronden, krijgt een boete van 100 pond.



Hannah Robinson parkeerde in een garage boven het restaurant waar ze werkte, schrijft de BBC. Elke keer betaalde ze netjes de parkeerkosten, maar dat lukte niet altijd in een keer. De app van parkeerbedrijf Excel Parking haperde soms, en er was in de parkeergarage niet altijd een goede verbinding.



Daarop kreeg ze een aantal boetes op de mat, vanwege de regel dat je een betaalactie binnen vijf minuten moet afronden. Die boetes betaalde ze in eerste instantie, om problemen te voorkomen. "Ik was jong en had net mijn rijbewijs. Ik betaalde netjes, omdat ik bang was."



Maar na een tijdje begon ze bezwaar te maken. Bij Excel Parking kreeg ze geen gehoor. In februari vorig jaar kreeg ze een brief: of ze 67 onbetaalde rekeningen wilde voldoen. Elke rekening was 100 pond, verhoogd met incassokosten. Het totaalbedrag: 11.390 pond.



Omdat ze niet wilde betalen, sleepte het parkeerbedrijf haar voor de rechter. In eerste instantie voor twee van de boetes, maar de aanklacht werd later uitgebreid met 11 andere gevallen.



De rechter veegde de klacht van het parkeerbedrijf vorige week van tafel. Ze noemde het gedrag van het parkeerbedrijf 'ongewoon en onredelijk'. Bovendien veroordeelde ze Excel Parking tot het betalen van de proceskosten, ter waarde van meer dan 10.000 pond.

