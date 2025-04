Man reist naar gevaarlijkste eiland ter wereld, wordt aangehouden

Een 24-jarige Amerikaanse toerist is aangehouden nadat hij was afgereisd naar een eiland waar een inheemse stam leeft, zo maakte de Indiase politie gisteren bekend. De Amerikaan zette voet op het grondgebied en liet daar een kokosnoot en een blikje cola achter. Het bracht hem en de stam in gevaar.



Het eiland heet North Sentinel Island, ook wel bekend als het Noord-Sentineleiland. Het is onderdeel van de Indiase Andaman-eilanden, en wordt het gevaarlijkste eiland ter wereld genoemd. In 2018 werd daar de Amerikaan John Allen Chau met pijl en boog doodgeschoten.



Dat werd gedaan door de lokale Sentinelese bevolking. Buitenstaanders, zowel Indiërs als buitenlanders, mogen niet binnen 5 kilometer van het eiland reizen, zo schrijven The Guardian en BBC. Dat is om de inheemse bevolking, die mogelijk maar 150 mensen telt, te beschermen tegen ziekten van buitenaf en om hun manier van leven te behouden.



De toerist, die Mykhailo Viktorovych Polyakov heet, blies volgens een Indiase politiechef ongeveer een uur op een fluitje voor de kust van het eiland om de aandacht van de stam te trekken. Daarna ging hij aan land.



Hij zou voor ongeveer 5 minuten voet op het eiland hebben gezet. Volgens de politiechef liet Polyakov 'offers' op de kust achter, verzamelde hij zandmonsters en nam hij een video op. Daarna ging hij terug naar zijn boot. Door zijn GoPro-camerabeelden is vastgesteld dat hij daadwerkelijk op het verboden eiland is geweest.



Volgens de politie werd Polyakov maandag gearresteerd, ongeveer twee dagen nadat hij aan land was gegaan, en probeerde hij de regio al twee keer eerder te bezoeken.



De eerste poging zou in oktober 2024 zijn geweest. De jonge Amerikaan gebruikte toen een opblaasbare kajak, maar werd tegengehouden door hotelpersoneel, zei de politie donderdag. Polyakov deed nog een mislukte poging tijdens een bezoek in januari van dit jaar. Deze week gebruikte Polyakov een andere opblaasbare boot met een motor.



De taal en gewoonten van Sentinelezen zijn een mysterie voor buitenstaanders. De stam mijdt contact en heeft een geschiedenis van vijandigheid tegenover iedereen die dichtbij probeert te komen.

