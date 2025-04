Ruben (22) heeft zelfde naam als Belgische verkrachter, en krijgt nu veel haat

Ruben, een 22-jarige Nederlandse bestuurskundestudent, krijgt online haatberichten omdat zijn naam bijna identiek is aan die van een veroordeelde gynaecologiestudent uit het Belgische Leuven. Hij werd veroordeeld voor het verkrachten van een medestudent. "Mensen hebben niet door dat ik heel iemand anders ben."



'Hang jezelf op' of 'ga jezelf verkrachten' of: 'Ik zou maar alvast gaan rennen vriend. Ik kom achter je aan.' Het zijn zomaar een paar voorbeelden van de haatberichten die de Nederlandse Ruben sinds dinsdag ontvangt. En dat dus alleen maar door zijn naam.



Een 24-jarige student in Leuven verkrachtte op 9 november 2023 een jonge vrouw en werd daarvoor schuldig bevonden, maar kreeg geen celstraf opgelegd omdat hij volgens de rechter 'een getalenteerde en geƫngageerde jongeman' is, die studeert om gynaecoloog te worden.



Als straf moet hij enkel een schadevergoeding van 3800 euro betalen aan de studente die hij aanrandde en verkrachtte.



Het slachtoffer sprak later haar teleurstelling uit over het vonnis. Ze is niet de enige, verschillende social media kanalen staan vol met verontwaardiging.



Naam verbonden aan verkrachting

De naam en de foto van de dader gaan rond op het internet. Doordat de naam van de Nederlandse Ruben, op een spatie na, overeenkomt met die van de dader, ontvangt hij ook veel haatberichten. "Via Facebook, via LinkedIn, Instagram en via het contactformulier van mijn bedrijf. Ze hebben niet door dat ik iemand anders ben", vertelt Ruben aan RTL Nieuws.



Ruben heeft ook een YouTube-account waar hij op zijn elfde Legovideo's plaatste. "Ook daar ontvang ik verschillende haatcomments." In de eerste instantie had hij het nog niet zozeer door dat zijn naam rondging, totdat hij het van bekenden hoorde. "Dinsdag en woensdag stroomden de haatberichten binnen."



Ruben is blij dat er inmiddels ook mensen zijn die het voor hem opnemen. Die zeggen bij hun bericht dat er ook een Nederlandse Ruben rondloopt, die niet dezelfde is als de veroordeelde Belg. "Er staat dan ook bij: 'Pas op dat je hem niet pakt'. Dat is echt wel schrikken."



Wat Ruben vooral moeilijk vindt is dat zijn naam geassocieerd wordt met een verkrachtingszaak. "Ik studeer nog, wat betekent dit eigenlijk voor mijn toekomst? De mensen die me kennen, weten dat ik dit niet heb gedaan, maar hoe zit het met anderen? Probeer dat maar eens van Google af te krijgen."



Hij vindt het raar hoe mensen denken en een oordeel vellen op basis van een naam die niet eens overeenkomt met die van hem. "Hij lijkt niet eens op mij, ik kom uit Nederland, hij uit Belgiƫ. Ik studeer bestuurskunde, hij gynaecologie. Hoe denken mensen dat dat bij elkaar aansluit?"



Ruben hoopt dat de haatberichten snel stoppen. Bang is hij niet. "Als ik ook nog eens op straat aangesproken zou worden, ja dan denk ik wel."

Reacties

Laatste edit 04-04-2025 19:12 Wie wil patiënt zijn van een gynaecoloog die vrouwen verkracht? Getalenteerd en geëngageerd?

