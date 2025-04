Ronin de rat breekt wereldrecord en spoort 124 explosieven op in Cambodja

Ronin, een Gambiaanse hamsterrat, is erin geslaagd meer dan honderd landmijnen op te sporen in Cambodja. Die heldendaad levert het knaagdier een titel op in het Guinness Book of Records.De rat is getraind door Apopo, een Belgische organisatie. Door decennia van burgeroorlog is Cambodja nog steeds bezaaid met explosieven. Ronin heeft sinds zijn inzet in de noordelijke provincie Preah Vihear in augustus 2021 109 dodelijke landmijnen en vijftien andere explosieven opgespoord, meldt Apopo vrijdag in een persbericht.Nooit eerder in de 25-jarige geschiedenis van de organisatie deed een andere rat dit Ronin na. Het vorige record staat op naam van Magawa , die in Cambodja op vijf jaar tijd 71 landmijnen en 38 explosieven opsnuffelde. In 2021 ging hij met pensioen.,,Dit levensveranderende resultaat is een prachtig voorbeeld van wat we kunnen bereiken door als mensen samen te werken met dieren’’, zegt Adam Millward van het Guinness Book of Records. Volgens Apopo kan Ronin nog minstens twee jaar doorgaan met detectiewerk tot hij zijn welverdiende rust krijgt.