Oma’s deurstop blijkt een fortuin waard – Grootste barnsteenvondst ooit?

Wat voor de een rommel is, is voor de ander een schat. Maar in dit geval is er geen twijfel mogelijk: een simpele ‘steen’ die decennialang een deur openhield, blijkt een fortuin waard te zijn.ScienceAlert schrijft dat een oude Roemeense vrouw een speciaal stuk barnsteen van 3,5 kilogram vond in een rivierbedding en thuis gebruikte als deurstopper. De vondst blijkt een van de grootste ongeschonden stukken natuurlijk barnsteen ter wereld. De waarde wordt zelfs geschat op zo'n 1 miljoen euro.Barnsteen, ook wel amber genoemd, is versteende boomhars die miljoenen jaren geleden ontstaan is uit een lekkende boomstam. Het is een geliefde edelsteen vanwege zijn warme kleuren en bijzondere uitstraling. In Roemenië, rond het dorpje Colți, wordt al sinds de jaren 1920 barnsteen gewonnen uit de zandsteenlagen langs de oevers van de Buzău-rivier. De daar gevonden variant, rumaniet genoemd, staat bekend om zijn diepe roodachtige tinten en hoge kwaliteit.De gelukkige ontdekking vond plaats in het dorpje Colți, waar een bejaarde vrouw jarenlang een bijzonder stuk rumaniet als simpele deurstop gebruikte. De steen lag open en bloot in huis, maar was zo onopvallend, dat zelfs inbrekers die haar huis ooit plunderden het onberoerd lieten.Na haar overlijden in 1991 begon haar erfgenaam zich af te vragen of de robuuste ‘steen’ mogelijk bijzonder was. Zijn gevoel bleek juist: experts van het Museum van de Geschiedenis in Krakau, Polen, stelden na onderzoek vast dat het barnsteen tussen de 38 en 70 miljoen jaar oud is.Volgens Daniel Costache, directeur van het Provinciaal Museum van Buzău, is de ontdekking zowel wetenschappelijk als museaal van groot belang. Niet verwonderlijk dus dat de Roemeense staat het kostbare stuk verwierf en het sinds 2022 tentoonstelt als nationaal erfgoed.De vondst doet denken aan een soortgelijk verhaal uit Michigan, waar een man jarenlang een enorme steen als deurstop gebruikte – tot hij ontdekte dat het eigenlijk een meteoriet ter waarde van minstens 100.000 dollar was.Een klomp barnsteen van meer dan een miljoen dollar is misschien nog wel indrukwekkender. Moet je bedenken hoeveel deurstoppers je daarvan niet kunt kopen...