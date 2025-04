Vloeibaar goud: wetenschappers ontdekken waardevolle toepassing voor je urine

Het klinkt misschien vreemd, maar wat we dagelijks wegspoelen door het toilet zou wel eens de toekomst van duurzame stadslandbouw kunnen zijn. Onderzoekers van de Universiteit van Barcelona hebben namelijk ontdekt dat menselijke urine een uitstekende meststof is voor het verbouwen van groenten in de stad.



De wereldwijde vraag naar kunstmest groeit elk jaar. Voor de productie daarvan zijn vandaag de dag nog grote hoeveelheden fossiele brandstof nodig. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar deze grondstoffen raken ook steeds schaarser. De onderzoekers zochten daarom naar een duurzamer alternatief, en vonden dat verrassend dichtbij.



In een speciaal gebouwd testlaboratorium verzamelden de wetenschappers urine uit waterloze urinoirs. Urine is een ware goudmijn aan voedingsstoffen, vooral stikstof. In een speciale reactor werd de urine bewerkt met behulp van micro-organismen. Het eindresultaat? Een perfecte voeding voor planten.



De cijfers liegen er niet om: uit één kubieke meter bewerkte urine halen de onderzoekers genoeg voedingsstoffen om maar liefst 2400 kilo (!) tomaten te kweken. En dat is nog niet alles: deze methode bespaart ook nog eens water en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.



Op het dak van het onderzoeksgebouw staat een kas waar de onderzoekers hun ontdekking in de praktijk testen. De tomatenplanten groeien er op water dat verrijkt is met de bewerkte urine.



De onderzoekers kijken nu hoe ze het systeem kunnen opschalen. Als alle urinoirs in een gebouw worden aangesloten op zo'n reactor, wordt het proces nog efficiënter en voordeliger. Wel wordt nog onderzocht of bijvoorbeeld medicijnresten die mensen uitplassen in de groenten terecht kunnen komen.

Reacties

03-04-2025 08:49:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.756

OTindex: 28.631

Goh, ammoniak en urea gebruiken als meststof! Dat we daar de laatste 200.000 jaar nog niet aan gedacht hebben.

03-04-2025 09:39:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.574

OTindex: 94.760

. Misschien kunnen ze met ontlasting ook nog iets nuttigs doen? @Emmo : goed idee hè. Misschien kunnen ze met ontlasting ook nog iets nuttigs doen?

