Oussama Ahammoud in één jaar vier keer opgepakt voor rijden met lachgas op

Oussama Ahammoud (24) wordt vervolgd voor rijden onder invloed van lachgas, het bezit van lachgas en het leveren van de recreatieve drug aan anderen. Dat bevestigt zijn advocaat Fabian Siccama na berichtgeving van RTL Boulevard. De acteur uit Mocro Maffia moet vrijdag 11 april voor de rechter in Amsterdam verschijnen.



Ahammoud is in een periode van ruim een jaar vier keer door de politie meegenomen. Afgelopen nieuwjaarsdag werd de acteur in Amsterdam opgepakt omdat hij onder invloed zou hebben gereden. In november en december 2023 en in november 2024 werd de acteur betrapt op het bezit van lachgas. Na steeds enkele uren verhoor, mocht hij weer naar huis.



Raadsman Siccama bevestigt dat Ahammoud in het verleden recreatief lachgas heeft gebruikt, maar daarmee nu gestopt is. "Hij heeft dat nu achter zich gelaten en concentreert zich op zijn herstel en vooral op zijn carrière." De advocaat zegt ook dat van handel in lachgas "geen sprake" is. De acteur ontkent via zijn raadsman ook onder invloed van lachgas te hebben gereden.



Ahammoud, die bekend werd als het personage Muis in Mocro Maffia, doet volgende week in de rechtbank zijn verhaal. "Dan wil hij openheid van zaken geven. Hij wil duidelijk maken dat het goed met hem gaat, dat zijn herstel goed gaat en de focus op zijn carrière ligt", aldus zijn advocaat.

Rijbewijs door de versnipperaar en een psychologisch onderzoek voor deze hardleerse knaap. Over tien jaar nog maar eens herzien of je mag opkomen voor je rijbewijs.

