Jumbo-stickers niet van ramen af te krijgen: Moet nieuwe ruit bestellen

De stickers van supermarktketen Jumbo waren begin dit jaar een grote hit. Bij elke besteding van 10 euro kreeg je een gratis 'Smiles'. Maar niet iedereen heeft nu nog een glimlach op het gezicht, want veel klanten hebben op dit moment last van de plakplaatjes. Door de zon zitten ze namelijk vastgenageld aan het raam.De 45 soorten 'Smiles', zoals de stickers van de supermarktketen heten, werden weggegeven als 'herplakbare stickers met een typisch Nederlands karakter'. Met de Smiles konden kinderen spelenderwijs meer over producten leren. Hartstikke leuk, bleek uit de populariteit van de actie, míts je ze op de verzamelposter en het bijbehorende blik plakte. Want als je ze op een raam hebt gestickerd, is de kans groot dat je ze er niet meer afkrijgt.Door langdurige blootstelling aan de zon verliezen de stickers namelijk hun kwaliteit. Het plaksel op de plaatjes wordt door de zon verhard. Daardoor zijn ze niet meer herbruikbaar én is het haast onmogelijk om ze van het raam af te krijgen. En dat hebben ouders nu door, zo valt te lezen op social media:Zo schrijft @photos_bt_reanke: '50 van die stickers op mijn raam... kom ik deze reel tegen... ik huil'. @Moniekrozenboom reageert ook: 'De hele schuifpui zat hier vol, wat een ellende. Waarom wisten we dit niet? Arghhh' en @elisevdijk neemt rigoureuze maatregelen: 'Wij gaan zo ook een nieuwe ruit bestellen'.Ook aan Jumbo is de commotie niet voorbijgegaan. De keten reageert: 'Hallo! Wat onhandig, sorry hiervoor. We geven dit door aan onze collega’s. De stickers zijn herbruikbaar en kunnen meerdere keren worden geplakt en verwijderd. Je kunt de Smiles voorzichtig schoonmaken met water. Laat ze daarna aan de lucht drogen en ze plakken weer.'Bij de productbeschrijving van de stickers staat in kleine lettertjes het risico wel vermeld: 'Zijn er beperkingen in het gebruik van de Smiles?', is een van de vragen. Het antwoord: 'Ja, de Smiles zijn gevoelig voor zonlicht en kunnen hun kwaliteit verliezen als ze langdurig worden blootgesteld aan zonlicht. Daarnaast kunnen de Smiles vlekken geven op papier en stof, dus wees voorzichtig bij het gebruik op deze materialen.'