Celdeuren Belgische gevangenis springen spontaan open: Elke nacht een andere

In een relatief nieuwe gevangenis in het Belgische Dendermonde gaan celdeuren 's nachts spontaan van het slot af. Volgens de vakbond zou het om een softwareprobleem gaan dat al maanden duurt, meldt de Vlaamse omroep VRT. Het is voor medewerkers elke keer raden om welke cel het gaat.



Op regelmatige basis horen medewerkers van de gevangenis 's nachts een klik. "Dan moeten we op zoek naar de cel waarvan het slot is opengesprongen", zegt Luc Meeusen van de socialistische vakbond ACOD.



Hij zegt tegen de Belgische omroep VRT dat het 'een gevaarlijke situatie' is. "Het is wachten tot een van de gedetineerden de klink eraf trekt en ons voor is. Die klink willen we niet zien verdwijnen in een kous waar ze ons mee op het hoofd kunnen slaan. Er is hier al genoeg vrees voor agressie."



Als de medewerkers de opengesprongen deur hebben gevonden, zetten ze een houten paal onder de klink, zodat gedetineerden de deur niet meer kunnen openen van binnenuit. "En dan is het wachten tot iemand fysiek met de sleutel weer de deur op slot draait."



Bij de 'zware afdelingen' is de klink aan de binnenkant verwijderd en een plaatje ge√Įnstalleerd, zodat de gedetineerden de cel niet meer van binnenuit kunnen opendoen.



De gevangenis zelf laat aan VRT weten dat er al tijdelijke maatregelen zijn getroffen en dat gezocht wordt naar een definitieve oplossing. De gevangenis is sinds maart 2023 in gebruik. Meeusen: "Je zou toch denken dat je bij een nieuw gebouw van enkele miljoenen euro's veilig zou kunnen werken. Helaas."

Reacties

Nieuw is niet altijd beter

De oude manier met slot en sleutel was dus zo gek nog niet.

