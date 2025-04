Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

Hoeveel is teveel? World of Statistics zet de acute toxiciteit van allerlei voedingsstoffen, medicijnen en andere huis-, tuin- en keukenmiddelen op een rijtje in gram per kilo lichaamsgewicht.



Water: 90 g/kg



Suiker: 29,7



Benzine: 14



Vitamine C: 11,9



Lactose: 10



Ethanol: 7,06



Zout: 3



Ibuprofen: 0,636



Formaldehyde: 0,6



Aspirine: 0,2



Cafeïne: 0,192



Uranium: 0,114



Cocaïne: 0,096



Vitamine D3: 0,037



Heroïne: 0,0218



Nicotine: 0,0008



Polonium-210: 0,00000001



In de toxicologie verwijst de mediane dodelijke dosis, ook wel aangeduid als LD50 (een afkorting van ‘lethal dose, 50%’) naar de hoeveelheid van een stof, pathogeen, toxine of straling die nodig is om de helft van de geteste populatie binnen een bepaalde testperiode te doden. LD50 wordt vaak gebruikt als algemene maatstaf voor de acute toxiciteit van een stof. Hoe lager de LD50, hoe giftiger de stof is.



Houd er rekening mee dat de meeste van deze stoffen zijn getest op dieren. Dit betekent dat de resultaten mogelijk niet helemaal nauwkeurig zijn als het gaat om de toxiciteit voor mensen, vanwege fysiologische verschillen (chocolade is bijvoorbeeld giftig voor veel zoogdieren, maar niet voor mensen. En sommige slangengiffen zijn specifiek dodelijk voor muizen. Toch hebben zoogdieren over het algemeen een vergelijkbare fysiologie. Wetenschappers gebruiken deze testgegevens om de LD50 voor mensen te schatten, wat een redelijk goed beeld geeft van de giftigheid van een stof.

