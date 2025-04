Minister: onwenselijk dat personeel Transavia vrij heeft met WW-uitkering

Minister Van Hijum (Sociale Zaken) vindt het "onwenselijk" dat cabinepersoneel van Transavia vrij heeft, terwijl ze intussen een WW-uitkering ontvangen. Dat schrijft Van Hijum in antwoord op Kamervragen.



De opvallende constructie werd eerder deze maand beschreven door onderzoeksplatform Follow the Money (FTM). Door een 'piek-dalcontract' kunnen Transavia-werknemers 46 weken per jaar werken en 6 weken per jaar niet. Over die laatste weken ontvangen ze 75 procent van hun salaris, in de vorm van een WW-uitkering. Ze hebben dan wel een sollicitatieplicht.



Volgens FTM hebben op dit moment honderden Transavia-werknemers zo'n vast contract. Zij zijn rond de kerst lang vrij, zonder dat het vakantiedagen of veel geld kost. Ook voor Transavia is het voordelig: zij hoeven in een rustigere periode geen mensen in te zetten, terwijl het UWV de WW-uitkeringen betaalt.



De contractvorm bestaat bij Transavia sinds 2013. Sindsdien gaat het naar schatting om miljoenen euro's aan uitkeringen.



Het UWV geeft die WW-uitkering, omdat de Transavia-werknemers aan alle regels daarvoor voldoen. Het maakt voor de uitkeringsinstantie niet uit of een arbeidscontract daadwerkelijk is beëindigd, want het kijkt of werknemers geen recht op loon hebben.



Desondanks is ook de uitkeringsinstantie niet blij met de constructie van Transavia. "Het UWV heeft deze constructie eerder gesignaleerd bij het ministerie van Sociale Zaken, maar dat heeft nog niet geleid tot verandering", laat een woordvoerder weten.



Ook minister Van Hijum ziet dit soort contracten dus liever niet. Volgens hem zoekt Transavia "de randen van het arbeids- en socialezekerheidsrecht op". Hij verwacht in 2027 een nieuwe wet voor oproepcontracten in te voeren, waardoor de constructie van Transavia uiteindelijk niet meer mogelijk is.



"Door de arbeidsovereenkomst op deze manier vorm te geven, wordt dit ondernemersrisico volledig afgewenteld op de samenleving", schrijft hij aan de Tweede Kamer. "Dit vind ik onwenselijk, omdat werkgevers op deze manier hun verantwoordelijkheid ontlopen."



Transavia is om een reactie gevraagd, maar de luchtvaartmaatschappij reageerde niet op vragen van de NOS.

