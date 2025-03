Zwitserse winkeldief (16) overlijdt tussen schuifdeuren van broodjeszaak

In de Zwitserse plaats Vevey heeft een jonge winkeldief zijn inbraak met de dood moeten bekopen. Een 16-jarige jongen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag buiten bewustzijn gevonden tussen de schuifdeuren van een broodjeszaak.



De jongen zat ter hoogte van zijn nek vastgeklemd tussen de deuren. Reanimatie mocht niet meer baten.



De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Volgens de eerste berichten slaagde de jongen erin met geweld de elektrische toegangsdeur te openen en zijn bovenlichaam ertussen te wringen. Toen de deur weer sloot, kwam hij klem te zitten.



Vevey is een dorp met zo'n 20.000 inwoners in het kanton Waadt. Het ligt 15 kilometer ten oosten van Lausanne aan het Meer van Genève.

