Wij geloven ze niet: deze 1 aprilgrappen zijn door ons al ontmaskerd

De eerste thee ooit met de smaak van Chardonnay komt eraan: Chardon-Tea. En wasbaar toiletpapier ligt binnenkort ook in de schappen. Toevallig allebei vanaf dinsdag te koop. Het zijn natuurlijk 1 aprilgrappen. Om er de komende dagen niet in te trappen, zetten we de berichten die wij niet geloven alvast voor je op een rij.



Te beginnen dus met de Chardon-Tea, die afkomstig is van Gall & Gall. Het bedrijf heeft een ronkend persbericht op haar website geplaatst, waarin ze alle wijnliefhebbers aanspreken. "Wij introduceren met trots de nieuwste innovatie op het gebied van wijn: Chardon-Tea."

De marketingmedewerkers van het bedrijf hebben hun best gedaan om het zo geloofwaardig mogelijk te maken. Zo leggen ze ook uit hoe de thee gemaakt is: "Dankzij een uniek droogproces waarbij ingedroogde druiven, kruiden en specerijen worden gecombineerd, blijven de fruitige tonen en subtiele houtachtige aroma's perfect behouden. Het resultaat is een wijn die ruikt en smaakt naar een echt glas wijn."

Op het socialemedia-account van het bedrijf hebben al veel mensen het door: dit is natuurlijk een 1 aprilgrap.



Ook de Jumbo heeft nagedacht hoe ze hun klanten in het ootje kunnen nemen. Zij komen met de Croiket, een samentrekking van de woorden croissant en kroket.

"Na alle hypes van afgelopen jaar, zoals de sushisandwich en de Dubareep, wil ik jullie voorstellen aan de allernieuwste hype", vertelt kok Ton van de supermarktketen op Instagram. Hij laat zien hoe hij de ragout van de kroket maakt, en later een croissantje in de frituurpan gooit. Ziet er misschien lekker uit, maar ook dit is natuurlijk een grap.



Door naar die andere supermarktketen: de Lidl. Ook zij hebben gebrainstormd over welke grap ze dit jaar uit kunnen halen met hun klanten. Geen nieuw voedsel in de schappen dit keer, maar een winkelmandje zonder hengels: de E-mand. "Dit slimme winkelmandje rijdt vanzelf achter je aan wanneer je deze activeert met de Lidl Plus-app", schrijft de keten op Instagram.

"Het E-Mandje helpt je een handje, want geen gesjouw meer: gewoon ontspannen winkelen!" Een technisch hoogstandje, maar ook dit gaan we niet écht terugzien in de supermarkt.



Door naar nog zo'n grap die we hebben gevonden waarvan je misschien best blij zou zijn als het echt doorgevoerd gaat worden. AFAS Live zegt binnenkort lengte-indelingen in te voeren bij shows waar het publiek staat 'om het zicht voor alle bezoekers te verbeteren'. "Kortere bezoekers staan voortaan vooraan, terwijl langere bezoekers achteraan worden geplaatst", schrijft het bedrijf op Instagram.

"Deze maatregel moet zorgen voor een eerlijkere concertervaring, waarbij iedereen goed zicht heeft op het podium. Het systeem wordt stapsgewijs ingevoerd bij shows met uitsluitend staanplaatsen."

Om de grap compleet te maken, hebben ze nog wat reacties van concertgangers verzonnen en toegevoegd aan het bericht. Zoals die van Amir, die een lengte van 1.64 meter heeft: "De sfeer in het 'onder-1.70-vak' zal onbeschrijfelijk zijn. Mensen kijken elkaar straks aan met een blik van: dit is óns moment."



Ongeloofwaardigere grappen zijn er ook: zoals die van supermarkt Vomar. Zij zeggen dat er vanaf dinsdag wasbaar toiletpapier in de schappen ligt. "Een milieuvriendelijk alternatief dat niet alleen goed is voor de planeet, maar ook voor je portemonnee." En de Zeeman doet ook mee aan een klimaatvriendelijke maar onwaarschijnlijke grap. Zij hebben Erik-Jan Mares, de ceo van het bedrijf, daarvoor ingezet. Hij vertelt in een video dat in alle winkels om 16.00 uur voortaan de lampen uitgaan. Want: "Goed voor het klimaat, en goed voor de portemonnee."



Een ander bericht dat nooit uit zal komen, is die van tankstation BP. Zij stellen dat ze binnenkort nieuwe geurbelevingstanken introduceren. "Altijd al willen tanken in een tropische kokosgeur, versgemaaid gras, of verse koffie? Vanaf het voorjaar kan het!"



En ook bij Videoland is een 1 aprilgrap vaste prik. Waar ze twee jaar geleden nog figuranten zochten voor Mocro Maffia die lijk wilden spelen, en vorig jaar baasjes opriepen om zich aan te melden voor B&B Vol Dieren, is er dit jaar weer een nieuwe oproep.

Ze zoeken een nieuwe vrouw voor Sjorleone, de winnaar en populaire deelnemer van het programma Paradise Hotel. "Ben jij of ken jij de vrouw die van Sjorleone ook el campeón in de liefde maakt? Deze keer kiest hij wél voor amor", schrijft het bedrijf. Ze noemen het nieuwe programma, wat dus niet écht op de buis zal verschijnen, toepasselijk 'De Bachorleone'.



Niet alle grappen gaan zoals bedacht. Zo moest het bedrijf Lipton Ice Tea al vroegtijdig hun 1 aprilgrap bekendmaken. Ze brachten vorige week namelijk het bericht dat de smaak perzik zou gaan verdwijnen uit het assortiment. Het werd groot nieuws en opgepikt door onder meer het Britse The Independent. Zij tekenden de boze reacties van fans op die onder andere zeiden dat 'hun zomer was verpest'.

Een dag later gaf het bedrijf daarom maar snel toe: dit was een 1 aprilgrap.

