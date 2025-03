Ingrid heeft na halve eeuw haar verloren gewaande Normaal-plakboek terug

Als ze het zorgvuldig ingepakte plakboek uitpakt en de eerste knipsels ziet, moet ze lachen. "Wat prachtig dit! Al word ik hier ook wel even stil van hoor. Niet normaal wat leuk!" Nadat Ingrid Konings als pubermeisje ooit een plakboek maakte van haar helden van de boerenrockband Normaal, was het stukje huisvlijt een halve eeuw lang zoek. Maar ze heeft het nu terug, uitgerekend aan de vooravond van het vijftigjarig jubileumoptreden van Bennie Jolink en zijn muzikale maten.Nadat RTV Oost destijds aandacht besteedde aan het verdwenen plakboek met de grote vraag waar het was gebleven, is het mysterie nu opgelost.Ingrid (63) was een jaar of dertien, veertien toen ze medio zeventiger jaren in het Achterhoekse vestingstadje Groenlo nietsvermoedend langs een café liep. Samen met een vriendinnetje. Het tweetal stond aan de grond genageld toen ze muziek vanuit de kelder hoorden weerklinken. Want de zanger zong in het Achterhoeks dialect. Dát hadden ze nog nooit gehoord. Om de simpele reden dat dialectrock compleet nieuw was voor die tijd.Het bleken Bennie Jolink en zijn mannen. Die speelden op dat moment 'Hels as een jagthond', later de allereerste single van Normaal. "We waren er zo van onder de indruk dat we kort daarop met z'n tweetjes naar een optrede in Lochem zijn gefietst."Dat was het roemruchte eerste grote optreden in het openluchttheater, waar Normaal z'n grote doorbraak beleefde.Naar schatting een jaar of zeventien volgde ze Normaal op de voet. Maar naarmate haar muzieksmaak breder werd, verdween ook het plakboek gaandeweg uit beeld.Zelf was ze het al helemaal vergeten, maar het was haar broer - eveneens fervent høker - die haar erop attendeerde dat ze het plakboek later ooit heeft verkocht. Voor tien gulden, "waarschijnlijk om er een pakje shag van te kopen".Een collega sprak er haar later op aan. Die collega wist namelijk te vertellen dat haar man destijds het plakboek van Ingrid had gekocht en later had doorverkocht voor 500 euro.Vorig jaar - rond de presentatie van het boek 'Feesten als wilde beesten' - vroeg Ingrid zich af waar haar plakboek eigenlijk was gebleven. Ze zou er zo graag nog eens doorheen bladeren.Oost en Omroep Gelderland zoeken verhalen van Normaal-anhangersHet spoor leidde naar Jan Donkers, die in het Brabantse Erp een eigen Normaal-museum heeft. "Ik had inderdaad dat plakboek gehad, wist ik", vertelt Donkers. "Alleen had ik ooit al mijn plakboeken geruild voor de allereerste tourposter van Normaal. Zodoende ging ik er dus van uit dat ik het bewuste boek niet meer in m'n bezit had."Dat bleek een misvatting. "Toen ik eind vorig jaar in mijn museum bezig was en een doos optilde, zag ik ineens een plakboek liggen. Het bleek dat gezochte exemplaar. Bij de ruil heb ik destijds kennelijk juist dat ene plakboek over het hoofd gezien. En is dus al die tijd hier blijven liggen."Donkers heeft het boek naar het Achterhoekse Neede gestuurd, waar Ingrid intussen woont. Daar kwam het eind deze week aan. "Of ik er inderdaad 500 euro voor heb betaald? Nee joh", zegt Donkers, "ik heb het in één koop gekocht samen met wat andere spulletjes. Maar ik heb zeker geen 500 euro voor dat plakboek betaald."Ingrid is er niettemin dolblij mee. "Dat is toch wel heel bizar hè", zegt ze, door het album bladerend. "Dat je nu ziet hoe je een halve eeuw dit in elkaar hebt geplakt. Daar word ik toch wel even stil van. Niet normaal wat leuk!"En de liefde voor Normaal blijkt nog altijd niet bekoeld. Als de boerenrockers op Hemelvaartsdag in Lochem hun grote jubileumshow geven, is ze erbij. "Samen met mijn dochter Sietske."Even nog verkeert ze in de veronderstelling dat ze het boek moet terugsturen. Dat ze het heeft gekregen om er, zoals ze zo graag wilde, nog één keer doorheen te kunnen bladeren.Maar Jan Donkers vindt het prima zo: "En nee, ik hoef hier geen geld voor. Het is goed zo. Dit gaat om veel meer dan geld alleen."