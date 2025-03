Zuid-Koreaan verdacht van veroorzaken bosbranden door ritueel bij graf

De politie in Zuid-Korea heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht dat hij de enorme bosbranden in het land heeft veroorzaakt. De man van 56 jaar oud zou de brand op 22 maart hebben veroorzaakt toen hij een oud ritueel deed op het familiegraf.



Daarna verspreidde het vuur zich snel naar steden in de buurt. Door de droogte en de harde wind bleef het vuur dagenlang branden. Zeker 30 mensen kwamen om het leven. Volgens de politie bestrijdt de verdachte de beschuldigingen.



Naar schatting zijn 4000 gebouwen verwoest, waaronder de meer dan duizend jaar oude Gounsa-tempel die op de werelderfgoedlijst van Unesco staat.



Volgens de autoriteiten in Zuid-Korea is ongeveer 48.000 hectare bos in vlammen opgegaan. Het wordt beschouwd als de grootste bosbrand ooit in het land.



Inmiddels zijn de branden grotendeels onder controle. Voor de bestrijding van het vuur zijn tientallen helikopters, duizenden brandweermensen en militairen en meer dan 200 voertuigen ingezet.

Reacties

30-03-2025 18:48:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.550

OTindex: 94.677

Dat is dramatisch

Maar hoe weten ze dat de man de oorzaak is? Stond er een camera?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: