Politie zet lokjas in Alkmaarse horeca in, verdachte (29) gepakt

De politie in Alkmaar heeft een innovatieve manier gevonden om iets te doen aan de vele diefstallen van jassen in de horeca. Er is een lokjas inzet, met daarin een gps-tracker. En met succes.



De politie zegt één verdachte te hebben betrapt dankzij de lokjas, reden voor de politie om de actie een succes te noemen. Een 29-jarige Alkmaarder kon worden aangehouden. Hij zei dat zijn eigen jas al een paar keer was gestolen en dat hij dit keer daarom zelf maar iemands jas had meegepakt.



Op uitgaansavonden werden in Alkmaar steeds meer jassen gestolen. Dit jaar zijn al zeker twaalf aangiften gedaan, maar de politie vermoedt dat niet elke gedupeerde zich meldt. De politie blijft de lokjassen gebruiken in cafés en restaurants.



In de stad staan ook matrixborden die waarschuwen tegen jassendiefstal. De politie adviseert iedereen om zijn jas onopvallend te markeren, zodat die sneller is terug te geven als de jas toch weer wordt gevonden.

Iedereen dus maar in alles een gps-tracker?!

