E.T. onder de hamer, moet 6 tot 9 ton opbrengen

De bekendste alien aller tijden is op dit moment te koop in New York. Een klein model van E.T. uit Steven Spielbergs gelijknamige film uit 1982 wordt geveild door Sotheby's, samen met enkele andere werken van de ontwerper Carlo Rambaldi.Bieden kan vanaf 500.000 dollar (bijna 460.000 euro). De geschatte opbrengst van de alien ligt tussen de 600.000 en 900.000 dollar.De sciencefictionfilm over een jongen die bevriend raakt met de op aarde gestrande E.T., was destijds een enorm succes. Hij bracht bijna 800 miljoen dollar op, tachtig keer meer dan hij had gekost, en leverde vier Oscars op."Ik weet nog dat ik tegen Carlo zei: 'Hier heb je wat foto's van Albert Einstein, Ernest Hemingway en Carl Sandburg'", zegt Spielberg tegen Sotheby's. "'Hoe kunnen we E.T.'s ogen net zo werelds en gerimpeld en ook zo verdrietig maken?'"Rambaldi was maanden in de weer met pen en papier en klei. Uiteindelijk gebruikte hij de ogen van de Himalayakat van zijn familie als voorbeeld. Het 92 centimeter hoge model dat nu wordt geveild, is een van de drie die in de film zijn gebruikt. Dit model was onder meer te zien in de scène waarin E.T. zich in een kledingkast verstopt hield.