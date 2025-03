Voor Assyriërs begint dit weekend het jaar 6775: Akitu Breekha!

Meer dan zevenhonderd gasten vierden vrijdagavond in Beckum samen Akitu, het Assyrische nieuwjaar. Het feest bestaat al duizenden jaren en markeert het begin van de lente en een nieuw jaar, volgens de Assyrische kalender. Nu begint het jaar 6775."Akitu Breekha!" Zo begroeten Assyriërs elkaar allemaal vanavond. Ofwel, gezegend Assyrisch nieuwjaar. De feestzaal in Beckum puilt uit, meer dan zevenhonderd gasten zitten aan lange tafels en genieten van een feestmaal, muziek en traditionele dans door een grote groep kinderen in traditionele kledij."De zaal is eigenlijk al te klein", zegt organisator Aryo Ailo. "Ik had gehoopt op zeshonderd gasten, maar daar gingen we snel overheen. Er stonden zelfs nog honderd mensen op de wachtlijst. Maar meer kunnen we er hier nu niet kwijt. Misschien zoeken we volgend jaar nog wel een grotere locatie."Voor de Assyriërs is dit het grootste feest van het jaar dat gezamenlijk gevierd wordt. "Het is geen religieus feest", benadrukt Aryo. "Het is vooral een moment om elkaar te ontmoeten en onze rijke geschiedenis en onze identiteit te vieren. We hebben geen eigen land, maar we hebben wel onze cultuur en beschaving, en daar zijn we trots op."De Assyriërs behoren tot één van de oudste beschavingen ter wereld. Het volk heeft zijn oorsprong in het vroegere Mesopotamië, het gebied tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris.. De Assyriërs hebben geen eigen land meer, door de eeuwen heen zijn ze verspreid geraakt over delen van Irak, Syrië, Iran en Turkije, en uiteindelijk over de hele wereld..In Nederland wonen ongeveer dertigduizend Assyriërs, van wie zo'n tienduizend in Overijssel. Het feest in Beckum is de enige plek in het land waar Akitu zo uitgebreid gevierd wordt. Het trekt dan ook bezoekers uit de wijde regio.Akitu is meer dan een folklore-avond voor oudere Assyriërs. Het feest is juist ook populair onder jongeren, die zich bewust zijn van hun historische wortels: "Het gaat erom dat wij onze identiteit niet verliezen", zegt de 19-jarige Yama. "Mensen denken wel eens, 'Assyriërs, bestaan die nog?' Ja, wij zijn er nog."Dit feest betekent heel veel voor ons", vervolgt ze. "We staan voor onze vrijheid. We houden van elkaar, we hebben plezier met elkaar. Dit geeft ook hoop voor de nieuwe generaties."Geen vervangingAssyriërs zijn trots op hun cultuur en de tradities rond Akitu, maar in het dagelijks leven volgen ze de westerse jaartelling: het is voor hen ook gewoon 2025 na Christus. De meeste Assyriërs zijn lid van christelijke kerken, zoals de Syrisch-orthodoxe of Syrisch-katholieke kerk. Akitu wordt dus gevierd naast, en niet in plaats van, het westerse nieuwjaar.