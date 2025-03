Waar gaan gekloonde mammoeten wonen? Biotechbedrijf is al op zoek naar habitats

Het klinkt als sciencefiction, maar Amerikaanse wetenschappers zijn een flinke stap dichter bij het tot leven wekken van de wolharige mammoet. Het biotechbedrijf Colossal slaagde er recent in om muizen te voorzien van een dikke goudkleurige vacht die bestand is tegen extreme kou. Maar als ze er straks in slagen om mammoeten te klonen, rijst de vraag: waar gaan de dieren wonen?De 'wollige muizen' van Colossal zijn een cruciale test voor de techniek die het bedrijf wil gebruiken om de mammoet, die zo'n 10.000 jaar geleden uitstierf, nieuw leven in te blazen. Het bedrijf is zo overtuigd van succes dat het al in gesprek is met verschillende overheden over geschikte leefgebieden voor de wollige reuzen."De mammoet hoeft niet per se in het poolgebied te leven”, licht hoofdonderzoeker Beth Shapiro toe tijdens een interview met de Britse krant The Telegraph. "Ze kwamen vroeger voor in grote delen van Noord-Amerika, zelfs tot in Mexico. Maar aangezien we ze koudebestendig maken, zullen ze waarschijnlijk het gelukkigst zijn in een wat killer klimaat." Er zijn nog geen finale beslissingen genomen over het leefgebied van de dieren.Het team verwacht in 2027 de eerste mammoetembryo's te kunnen maken. Na een draagtijd van 22 maanden zou dan rond 2028 de eerste moderne mammoet geboren kunnen worden. De basis hiervoor is het DNA van de Aziatische olifant, dat voor 99,5 procent overeenkomt met dat van de mammoet.Colossal heeft nog meer ambitieuze plannen. Het bedrijf werkt ook aan de terugkeer van de dodo op Mauritius en de Tasmaanse tijger in Australië. Voor de toekomst staan zelfs een reusachtige beer uit de ijstijd en een bijna twee meter hoge prehistorische bever op het programma.De ontwikkelde technieken kunnen mogelijk ook helpen bij het redden van ernstig bedreigde diersoorten zoals de noordelijke witte neushoorn. En voor olifanten zou het creëren van een koudebestendige variant betekenen dat ze in veel meer gebieden kunnen overleven.