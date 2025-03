Geen celstraf voor Australische agent die 95-jarige vrouw fataal taserde

Een Australische ex-politieagent hoeft niet de gevangenis in voor het fataal taseren van een 95-jarige vrouw. In plaats daarvan moet hij een taakstraf uitvoeren.



De vrouw liep twee jaar geleden met messen rond in het verpleeghuis waar zij woonde in Cooma, zo'n 100 kilometer ten zuiden van de Australische hoofdstad Canberra. De dementerende vrouw weigerde de messen aan het personeel te geven.



Een van de opgeroepen agenten praatte zo'n 3 minuten op de vrouw in en zei dat ze de messen moest laten vallen. Maar ze weigerde, waarop hij "ah, verdorie" zei en haar taserde.



De vrouw viel op haar hoofd, brak haar schedel en overleed een week later in het ziekenhuis door een bloeding in haar hersenen.



Eind vorig jaar werd al vastgesteld dat de agent schuldig is aan doodslag. De rechter stelt nu dat de agent "een vreselijke fout" maakte, maar dat het misdrijf niet ernstig genoeg is om opgesloten te worden. De advocaat en familie van de agent zeiden heel opgelucht te zijn over de uitspraak.



De familie van de overleden vrouw was teleurgesteld dat hij niet de cel in hoeft. "Het is een tik op de vingers voor iemand die onze moeder heeft vermoord. Ik heb tijd nodig om dat te verwerken", zei haar oudste zoon. "Gerechtigheid en eerlijkheid, dat is alles wat we wilden."

