Oppas in VS kijkt onder bed voor 'monsters' en schrikt zich kapot

Een oppas in de stad Great Bend in de Amerikaanse staat Kansas kreeg de schrik van haar leven toen ze voor haar oppaskind ging checken of er monsters onder het bed zaten.



Toen de babysitter voor de vorm toch maar even onder het bed keek, zag ze geen monster maar wel een man die zich daar verstopte, aldus de politie in een verklaring. "De man wilde op de vlucht slaan, waarbij hij het kind omver liep."



De verdachte vluchtte het huis uit, voordat agenten arriveerden. Pas een dag later kon hij in de buurt worden opgepakt. Het bleek een 27-jarige oud-bewoner te zijn van het huis, waar hij was binnengedrongen.



De man zit vast voor onder meer inbraak en kindermishandeling.

Reacties

28-03-2025 14:37:04 BatFish

Lag er dus echt een monster onder het bed.

28-03-2025 16:37:06 allone

Altijd sloten verwisselen dus. @BatFish : ja. Het arme kind. En ook de oppas en ouders zullen behoorlijk geschrokken zijn. Dan voel je je toch niet meer thuis in je eigen huis.Altijd sloten verwisselen dus.

