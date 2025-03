Republikeins wetsvoorstel in Arkansas: verbod op kort haar voor meisjes

Republikeinen in de Amerikaanse staat Arkansas zien de dystopische serie The Handmaid's Tale blijkbaar als een handleiding. Ze willen de haardracht van kinderen dicteren met een nieuw wetsvoorstel dat kapsels verbiedt die niet zouden passen bij iemands geboortegeslacht. Dit maakt deel uit van een groter plan om gendertransitie bij jongeren tegen te gaan.Wie een kind helpt bij zo'n transitie, kan een boete krijgen die begint bij 10.000 dollar en die kan oplopen tot 10 miljoen, afhankelijk van de situatie. Vooral medische ingrepen, zoals hormoontherapie, worden zwaar bestraft. Maar ook sociale veranderingen, zoals een andere naam, andere voornaamwoorden of een ander kapsel, vallen onder de wet.In het voorstel, bekend als de Wet voor de bescherming van kwetsbare jeugd (HB166, staat dat elke handeling die een jongere helpt een andere genderidentiteit aan te nemen, verboden is. Er wordt niet uitgelegd wat precies geldt als een genderconform kapsel of kledingstijl. Maar het kan betekenen dat ouders of kappers die een meisje een kort kapsel geven, de wet overtreden. Rechtszaken hierover kunnen tot twintig jaar na het ‘incident’ worden aangespannen.Het is onzeker of het voorstel in deze vorm wordt aangenomen. Het plan moet eerst door het Huis van Afgevaardigden van Arkansas worden goedgekeurd. Vorige week liet een medewerker van de procureur-generaal van de staat al weten dat delen van de wet mogelijk botsen met het recht op vrije meningsuiting.De wet is ingediend door de Republikeinse politici Mary Bentley en Alan Clark. “Dit gaat om het beschermen van kinderen tegen genderideologie”, zegt Bentley. “We moeten ervoor zorgen dat kinderen niet worden gedwongen tot beslissingen die ze niet begrijpen.”Tegenstanders, waaronder burgerrechtenorganisaties, docenten en activisten voor lhbti-rechten, hebben aangekondigd zich tegen het plan te verzetten.Arkansas staat bekend om strenge wetten tegen trans personen. In 2021 werd de staat de eerste in de VS die medische zorg voor trans jongeren verbood. Die wet werd in 2023 door een federale rechter geschrapt, maar de staat heeft daartegen beroep aangetekend.