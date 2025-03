Politiefoto's studente VS gaan wereld over: Ik lachte gewoon

Twee keer binnen een maand werd ze gearresteerd: de Amerikaanse studente Lily Stewart. Waar het bij de meeste overtreders de misdaad is die de aandacht trekt, zijn het bij Stewart haar politiefoto's , waar ze stralend op staat.De eerste keer dat de 20-jarige studente van de universiteit van Georgia werd gearresteerd, was op 8 maart. Ze werd volgens People aangehouden omdat ze 79 mijl per uur reed (zo'n 127 kilometer per uur) op een weg waar 55 mijl (88 kilometer) was toegestaan, daarop werd aangesproken door de politie en bij het wegrijden weer het gaspedaal te diep intrapte.Onderweg naar feestjeStewarts excuus? Ze was onderweg naar een feestje en zou vijf minuten te laat zijn. Die tijd probeerde ze in te halen door sneller te rijden. "Ik had geen idee dat je kon worden gearresteerd voor te snel rijden", zei ze tegen TMZ.Stewart werd toch aangehouden en moest dus ook op de foto. Daarop stond ze breedlachend. "Ik lachte gewoon", zegt ze. "Het was een instinct. Er waren camera's, dus ik lachte en draaide mijn gezicht."Haar straf viel mee: ze kreeg een taakstraf van 20 uur, een cursus over veilig rijden en moest een paper schrijven over het gevaar van te snel rijden.Misverstand?Maar afgelopen weekend, een paar weken later, werd Stewart opnieuw gearresteerd. Nu voor het hinderen van een politieagent en het binnendringen van een gebouw. Ze zou volgens People, dat het politierapport heeft ingezien, met drie anderen midden in de nacht een gebouw van de universiteit zijn binnengegaan dat op dat moment dicht was. Toen ze de politie zagen, zouden ze geprobeerd hebben te vluchten.Maar volgens Stewart is sprake van een misverstand: ze gingen het gebouw binnen omdat ze dachten dat het open was, en wilden daarna gewoon naar huis.Sociale mediaOf ze een straf krijgt, en zo ja hoe hoog die wordt, is nog niet bekend. Maar het levert Stewart – tot afgrijzen van de politie, die vooral wil benadrukken hoe gevaarlijk en fout het gedrag van Stewart is – een hoop positiefs op: duizenden nieuwe volgers op sociale media, een hoop complimenten over haar uiterlijk, en naamsbekendheid.Ruim tien jaar geleden overkwam een mannelijke crimineel, Jeremy Meeks, hetzelfde: nadat zijn politiefoto's viral waren gegaan omdat hij er zo 'sexy' op stond, kreeg de 30-jarige man, die vastzat voor een reeks overvallen en schietpartijen, een modellencontract aangeboden.