Vrouw vindt tas met 75 briefjes van 200 euro in Duitse trein

Een passagier in een snelle ICE-trein heeft in Duitsland een ongebruikelijke vondst gedaan. De 33-jarige Duitse trof een tas aan met 15.000 euro aan c

26-03-2025 16:15:34 Buick

Laatste edit 26-03-2025 16:16 Mooie vondst. maar ze had ook 50 briefjes kunnen inleveren want dan had ze een mooi rond getal

26-03-2025 17:13:22 BatFish

@Buick : Ik vind 15000 Euro best een mooi rond getal. Toch mooi dat er nog mensen zijn die eerlijk genoeg zijn om het volle bedrag in te leveren (natuurlijk aangenomen dat dat zo is en dat het niet origineel 20.000 Euro was).

26-03-2025 17:43:28 Buick

Of ik dat zou doen?

Geen idee, dat vertel ik wel als ik 75 briefjes vind.

Wel ooit een laptop in de trein gevonden. Meegenomen naar huis, thuis ontdekt dat er een telefoonnummer bij zat. die gebeld, Volgende dag zou die vrouw naar een tramhalte in de buurt komen. Ik daar wachten en kwam ze niet. Dag later afgesproken en toen begon ze te schelden tegen me. Zo'n spijt dat ik dat ding niet gelijk in een vuilcontainer had gemieterd.



26-03-2025 19:07:54 allone

Oh daar is mijn tas

