Zwart kind in VS heeft dubbel zo hoog sterfterisico als wit kind

Zwarte Amerikaanse kinderen lopen ruim twee keer zoveel risico om vroegtijdig te overlijden als hun witte leeftijdsgenoten. Deze ongelijkheid is in de Verenigde Staten nu zelfs nog groter dan in de jaren 50 van de vorige eeuw, melden onderzoekers van onder meer Yale, Harvard en de Nationale Universiteit van Colombia.



De levensverwachting van alle Amerikanen ligt tegenwoordig jaren hoger dan 75 jaar geleden en ook de kindersterfte is over de hele linie afgenomen. Uit het onderzoek naar oversterfte komt echter naar voren dat die vooruitgang minder groot was onder mensen van kleur.



Het sterftecijfer onder kinderen uit deze groep lag volgens de onderzoekers 115 procent hoger dan onder witte kinderen tussen 2010 en 2020. In de jaren 50 bedroeg het verschil 92 procent. Relatief is de ongelijkheid in dit opzicht dus gestegen.



Medische oorzaken kwamen in de onderzochte periode het vaakst voor onder zwarte kinderen die voor hun vijfde verjaardag overleden. In de groep van 5 tot en met 18 jaar kwamen sterfgevallen door 'externe oorzaken' het vaakst voor. Daaronder vallen onder meer ongelukken, geweldsmisdrijven en zelfdodingen.



De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Internal Medicine. Ze zijn gebaseerd op cijfers van de gezondheidsdiensten en officiƫle bevolkingsstatistieken.



Volgens de onderzoekers laten de cijfers zien dat er een 'urgente behoefte' is aan actie en beleid om de grote verschillen te verkleinen.

