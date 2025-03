Op de vlucht en kopje-onder: politie haalt man uit gracht in Zwolle

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat gold vanmiddag wel heel letterlijk voor een man die werd achtervolgd door de politie. Hij zag geen andere mogelijkheid meer dan in de gracht te springen, grenzend aan het stadspark. Ontsnappen zat er echter niet in. De man meldde zich later weer aan de kant om uit het water gehesen te worden.Waarom de man werd achtervolgd door de politie, is niet duidelijk. Het werd wel op beeld gevangen door Bente Fokkema die met een stel vrienden in het park van het mooie weer zat te genieten. Op de video is te horen dat zij en haar vrienden amper kunnen geloven wat de voortvluchtige doet om uit handen van de politie te blijven. Foto (voor de video, klik op de bron onder het artikel)Het mag dan buiten nu best lekker weer zijn, het water is nog lang niet op temperatuur om er even lekker in het gaan zwemmen. De man meldde zich dan ook al vrij vlot weer aan de kant en kon door een aantal agenten uit het water worden getild, waarna hij werd aangehouden en meegenomen.Kort nadat de man door agenten uit het water was gehaald meldde het duikteam van de brandweer zich bij de gracht. Mogelijk heeft de man iets achtergelaten in het water, dat voor de politie interessant is om te onderzoeken. Duikers visten een voorwerp op uit het water, het is niet bekend wat dat was. Of het voorwerp eigendom is van de man die in het water sprong, moet onderzoek duidelijk maken.