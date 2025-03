Parijzenaren stemmen voor autovrij maken van 500 straten, opkomst onder 4 procent

Inwoners van Parijs hebben zich in een referendum uitgesproken voor het autovrij maken van 500 straten in de stad. Krap 4 procent van de stemgerechtigden bracht een stem uit. Van hen stemde ongeveer twee derde voor en een derde tegen.



Het referendum was een initiatief van het gemeentebestuur, dat al langer probeert om de stad beter begaanbaar te maken voor fietsers en voetgangers, en de luchtkwaliteit te verbeteren.



Het was het derde referendum in drie jaar tijd. In 2023 koos een grote meerderheid van de stemmers voor een verbod op elektrische steps, waar veel ongelukken mee gebeurden. Vorig jaar stemde een krappe meerderheid voor hoge parkeertarieven voor zware voertuigen zoals SUV's.



De opkomst was niet eerder zo laag als bij het laatste referendum, wat door tegenstanders wordt aangedragen om vraagtekens te plaatsen bij het referendum. "De zeer lage opkomst (3,89 procent) - een record - toont het falen van deze nieuwe schijnvertoning van participatieve democratie", citeert Le Parisien oppositiegroep Changer Paris. Burgemeester Anne Hidalgo stelt desalniettemin dat de "waarde van deze stem niet mag worden gedevalueerd".



Als gevolg van de referendumuitslag komen 10.000 parkeerplaatsen in de stad te vervallen, boven op de 10.000 die sinds 2020 al waren geschrapt. Met de aanleg van 500 nieuwe verkeersvrije straten komt het aantal groene straten in Parijs op zo'n 700, ruim een tiende van het totaalaantal straten. Welke straten autovrij worden gemaakt, wordt later op wijkniveau besloten.



Ondanks de maatregelen blijft Parijs vergeleken met andere Europese hoofdsteden achter op het gebied van groene infrastructuur, zoals privétuinen, parken en straten met bomen. Volgens het Europees Milieuagentschap maken die gebieden slechts 26 procent uit van het totale stadsoppervlak, terwijl het gemiddelde van de Europese hoofdsteden op 41 procent ligt.

24-03-2025 14:28:25 Emmo

Inderdaad echt de wil van de bevolking. "kuch".



Misschien is het toch beter om een ondergrens in te bouwen.

24-03-2025 14:46:10 allone

@Emmo : democratie is het regeren van de minderheid

