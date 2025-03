Dochter van linkse gouverneur bedolven onder kritiek nadat ze pleit voor tampons op jongenswc’s

De dochter van Tim Walz, de gouverneur van de Amerikaanse staat Minnesota die zich eerder achter Kamala Harris schaarde als kandidaat-vicepremier, heeft op TikTok flink uitgehaald naar mensen die moeite hebben met tampons op jongenswc’s. Ze noemt het standpunt "fucking weird", en dat komt haar op de nodige kritiek te staan.



In 2023 ondertekende de gouverneur van Minnesota, haar vader, een wet die openbare scholen in de staat verplicht om gratis menstruatieproducten beschikbaar te stellen voor leerlingen.



Deze producten moeten in toiletten beschikbaar zijn, maar de wet specificeert niet dat ze ook in jongenswc's geplaatst moeten worden. De wet geeft scholen namelijk de vrijheid om het beleid zelf te bepalen. De meeste schooldistricten kiezen ervoor om tampons in meisjes- en genderneutrale toiletten te plaatsen, terwijl enkele scholen het ook op de jongenswc leggen.

Reacties

24-03-2025 10:27:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.505

OTindex: 94.558



Okay. Je kunt er mee zwemmen en zeilen en nog zo wat activiteiten Maar dat kunnen die jongens ook wel zonder tampons! Tampons op de jongenswc’s is behoorlijk ’fucking weird’. Wat moeten de jongens met tampons?Okay. Je kunt er mee zwemmen en zeilen en nog zo wat activiteitenMaar dat kunnen die jongens ook wel zonder tampons!

24-03-2025 15:15:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.505

OTindex: 94.558

@Mamsie : dan is het moeilijk met hem gesteld

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: