Blauwe Twittervogel van 254 kilo wisselt voor 32.000 euro van eigenaar

Het logo van het voormalige Twitter wisselt van eigenaar. Op een online veiling in de Verenigde Staten bracht de kenmerkende blauwe vogel 32.000 euro op.Vogel Larry, vernoemd naar basketballegende Larry Bird, hing aan de gevel van het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco. De nieuwe eigenaar moet zelf regelen dat het gevaarte van 3,7 bij 2,7 meter en 254 kilogram op de nieuwe plaats van bestemming komt.Na de overname van het bedrijf door miljardair Elon Musk in 2023, werd Twitter omgedoopt tot X en kreeg het sociale medium een nieuwe huisstijl. Larry hoorde daar niet meer bij en moest het nest verlaten. In plaats daarvan werd het nieuwe logo van X neergezet, dat overigens bij omwonenden leidde tot klachten over overheersende knipperlichten.