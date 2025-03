Je desktopcomputer voorspelt binnenkort beter het weer dan de supercomputers van vandaag

Klein maar fijn: wetenschappers hebben een soort kunstmatig brein ontwikkeld dat het weer kan voorspellen vanaf een gewone desktopcomputer. Het systeem, dat luistert naar de naam Aardvark Weather, maakt de dure supercomputers van traditionele weerdiensten mogelijk overbodig.



Tot nu toe waren er enorme computercentra nodig om het weer te kunnen voorspellen. Teams van experts werkten dag en nacht om deze complexe systemen draaiende te houden. Dat maakt het correct voorspellen van het weer vandaag de dag nog een dure onderneming.



Daar komt nu mogelijk verandering in dankzij dit nieuwe systeem. Het werd ontwikkeld door onderzoekers uit het Alan Turing Institute, Cambridge, Microsoft Research en het Europese weercentrum ECMWF.



Het slimme nieuwe systeem leert zichzelf het weer voorspellen door patronen te herkennen in gegevens van weerstations, satellieten en meetapparatuur wereldwijd. Het verrassende is dat Aardvark maar een fractie van de rekenkracht nodig heeft die huidige systemen verbruiken.



Vooral voor ontwikkelingslanden biedt deze uitvinding nieuwe mogelijkheden. Zij kunnen straks zonder peperdure apparatuur toch beschikken over nauwkeurige weersverwachtingen. Ook specifieke gebruikers zoals boeren in Afrika kunnen straks hun eigen voorspellingen op maat krijgen.



Eerste resultaten zijn veelbelovend

De eerste testresultaten zijn veelbelovend. Met slechts 10 procent van de normale meetgegevens presteert Aardvark nu al beter dan sommige Amerikaanse weersystemen. De onderzoekers verwachten dat het systeem in de toekomst het weer tot acht dagen vooruit kan voorspellen, drie dagen langer dan nu mogelijk is.



Deze aanpak kan ook helpen bij het voorspellen van natuurrampen zoals orkanen en bosbranden. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor het in kaart brengen van luchtkwaliteit en zeestromen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: