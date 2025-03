EU wil onze 10.000 miljard euro aan spaartegoeden "mobiliseren"

De regeringsleiders van de EU staan positief tegenover het plan van de Europese Commissie om spaartegoed van EU-burgers te mobiliseren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die zij donderdag op de EU-top hebben aangenomen.



Volgens de Europese Commissie hebben EU-burgers 10.000 miljard euro op de bank staan. Als zij dat gaan beleggen komt er een gigantisch bedrag op de kapitaalmarkt waarmee bedrijven kunnen investeren in vergroting van de EU-concurrentiekracht.



Het activeren van die spaartegoeden is onderdeel van het plan van Eurocommissaris Maria Luís Albuquerque (Financiële Diensten) om tot een Spaar- en Beleggingsunie te komen. Dat is woensdag gepresenteerd. Daarin staat ook dat de Commissie op andere manieren meer kapitaal wil aanboren.

Reacties

21-03-2025 12:58:46 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.525

OTindex: 6.519

dus.... mijn geld is niet mijn geld?



21-03-2025 13:44:52 CeeDee

Senior lid

WMRindex: 257

OTindex: 0

Wat een raar bericht. Volgens mij moeten ze die mevrouw eerst eens bijpraten over hoe het financiële systeem werkt. Jouw geld staat bij de bank, die jouw geld al gebruikt om meer geld mee te verdienen door het aan anderen uit te lenen tegen hoge rentes, ter compensatie krijg jij als eigennaar van dat geld een klein beetje aan rente.

Dat geld staat dus niet te niksen.

21-03-2025 13:46:17 CeeDee

Senior lid

WMRindex: 257

OTindex: 0

Hmz. Tikfouten mag ik niet meer repareren?

21-03-2025 17:02:47 CeeDee

Senior lid

WMRindex: 257

OTindex: 0

Nee, dan krijg ik een foutmelding.

21-03-2025 17:03:12 CeeDee

Senior lid

WMRindex: 257

OTindex: 0

'Ik weet niet wat er fout ging maar wat je zoekt bestaat niet.'

