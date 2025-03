Zesjarig vermist meisje Zuid-Afrika door moeder verkocht aan medicijnman

Zuid-Afrika is in de ban van de mysterieuze verdwijning van een 6-jarig meisje. Ze zou voor een gering bedrag door haar moeder zijn verkocht aan een traditionele medicijnman. Gevreesd wordt dat ze het land per boot is uitgesmokkeld.



Vorig jaar februari werd er voor het laatst een teken van leven vernomen van de 6-jarige Joshlin Smith, in de buurt van haar ouderlijk huis vlak bij Kaapstad. Van het ene op het andere moment leek ze wel in rook te zijn opgegaan.



Nu staan de moeder van Smith, haar partner en een gezamenlijke vriend voor de rechter op verdenking van betrokkenheid bij haar verdwijning. Ze worden ervan verdacht Joshlin te hebben verkocht aan een medicijnman in West-Afrika. Die zou wel interesse hebben gehad in het meisje vanwege haar heldergroene ogen en lichte huidskleur.



Een pastoor had de moeder van Joshlin een jaar voor haar verdwijning al eens horen zeggen dat ze van haar kinderen af wilde voor een bedrag van ongeveer 1000 euro per persoon. Sterker nog, vanwege haar penibele financiƫle situatie zou ze zelfs bereid zijn geweest een bedrag van amper 250 euro te accepteren.



Wat ook niet bepaald voor de moeder van Joshlin spreekt, is dat er zes uur zat tussen het moment dat haar moeder hoorde over haar raadselachtige verdwijning en het moment dat ze de politie alarmeerde. Tijdens de grootschalige zoektocht naar het meisje die daarna volgde, zou haar moeder de leraar van Joshlin hebben toevertrouwd dat haar dochter 'allang in een zeecontainer onderweg was naar West-Afrika'.



Tegen een toenmalige vriendin vertelde ze dat ze haar dochter had verkocht aan een 'sangoma', een Zuid-Afrikaans woord voor een traditionele geneesheer. Sangoma's geloven in een connectie tussen aarde en de geestenwereld. Zij gebruiken die connectie om ziekten te diagnosticeren en te genezen. Wat zo'n sangoma van plan zou zijn met Joshlin, werd tijdens de rechtszaak niet duidelijk.



In de rechtbank deed de vriendin nog een emotionele oproep voor de vrijlating van Joshlin. "Ik smeek de persoon of personen die weten waar Joshlin is om haar alsjeblieft ongedeerd te laten gaan. Ik hoop maar dat ze nog steeds in leven is."



De zaak tegen de drie verdachten wordt eind deze maand hervat.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: