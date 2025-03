Rijkste vrouw Indonesië verliest helft van vermogen in drie dagen

De rijkste vrouw van Indonesië is in slechts drie dagen de helft van haar vermogen kwijtgeraakt op de beurs in Jakarta, ofwel 3,6 miljard dollar. Half maart bedroeg het vermogen van Marina Budiman, medeoprichter en president-commissaris van datacenterbedrijf DCI Indonesia, nog 7,5 miljard dollar. Maar daarna crashte het aandeel van het grootste dataopslagbedrijf van Indonesië.



In de drie weken daarvoor werd Budiman elke dag zo'n 350 miljoen dollar rijker, door een voortdurende aandelenrally. Hierdoor werd ze de rijkste vrouw van het land, volgens de Bloomberg Billionaires Index.



Wild schommelende aandelenkoersen zijn een veelvoorkomend en steeds groter probleem voor de Indonesische aandelenmarkt. Tientallen bedrijven hebben de afgelopen jaren hun waarde met meer dan 1000 procent zien stijgen, terwijl die stijgingen weinig te maken hebben met de werkelijke financiële gezondheid van die ondernemingen.



Dinsdag was een bloedbad op de beurs in Jakarta. De belangrijkste beursindex van Indonesië kelderde en de beurshandel moest een halfuur worden stilgelegd. Dat kwam volgens handelaren onder meer door de politieke onrust in het land.

Reacties

20-03-2025 09:48:05 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.117

OTindex: 24.363

De helft van 3,6 miljard, is nog steeds niet een armoedzaaiers kapitaal... Geloof dat ik nog niet echt medelijden met haar hoef te hebben.

20-03-2025 09:57:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.599

OTindex: 28.623



Ik ben stukken rijker geworden door de waardestijging van mijn huisje. Maar ik kan er pas wat mee doen als ik het verkoop. Als de huizenprijs in elkaar zou donderen zou ik een stuk armer zijn. Maar het blijft hetzelfde huis. @BatFish : Met wat er op "de beurs" staat kun je nog altijd geen brood kopen.Ik ben stukken rijker geworden door de waardestijging van mijn huisje. Maar ik kan er pas wat mee doen als ik het verkoop. Als de huizenprijs in elkaar zou donderen zou ik een stuk armer zijn. Maar het blijft hetzelfde huis.

20-03-2025 09:58:35 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.705

OTindex: 206

S



Ik heb wel eens drie weken meegemaakt dat ik minder dan 3,5 miljard verdiende. Toen zijn we gewoon een keer minder gaan uit eten en kwam het weer goed. Dus ze werd in drie weken 7,5 miljard dollar waard en vervolgens in één dag weer gehalveerd naar 3,5 miljard.Ik heb wel eens drie weken meegemaakt dat ik minder dan 3,5 miljard verdiende. Toen zijn we gewoon een keer minder gaan uit eten en kwam het weer goed.

