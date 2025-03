Bulgaarse club houdt minuut stilte voor overleden oud-speler die niet dood blijkt

Het was bedoeld als eerbetoon aan voormalig speler Petko Gantsjev, de minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd tussen Arda Kardzhali tegen Levski Sofia afgelopen zondag. Zijn oude club Arda had vernomen dat Gantsjev was overleden. Maar niets bleek minder waar: nog tijdens de wedstrijd kwam het nieuws door dat de oud-speler nog gewoon in leven is.De club, die op het hoogste niveau in Bulgarije speelt, maakte na afloop van het duel excuses aan Gantsjev en zijn familie op sociale media en wenste de oud-speler nog vele gezonde jaren toe. Hoe het heeft kunnen gebeuren dat de club zich op foutieve informatie heeft gebaseerd, is niet bekend.De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-1, de Nederlander Kellian van der Kaap had een basisplaats bij Levski.