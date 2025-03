Moeder grijpt in: dochter gedwongen zich om te kleden voor gym in bijzijn van transgender leerling

Een moeder uit Illinois heeft een klacht ingediend bij het Ministerie van Justitie, omdat ze beweert dat schooladministrators haar 13-jarige dochter dwongen zich in de kleedkamer van de meisjes om te kleden, terwijl daar een transgender leerling aanwezig was.



Nicole Georgas diende de klacht in tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur van Deerfield Public Schools District 109. Ze vertelde dat het incident vorige maand plaatsvond, toen haar dochter weigerde zich om te kleden voor gym vanwege de aanwezigheid van een biologische jongen in de kleedkamer.



Georgas benadrukte de zorgen over de privacy van meisjes in haar toespraak. "De meisjes willen hun kleedkamers en toiletten terug. Ze willen hun privacy terug", zei ze. "De gezondheid en privacy van mijn dochter staan op het spel."



Op 5 februari ontdekte de dochter van Georgas dat een transgender leerling het meisjestoilet tegelijk met haar gebruikte. Georgas kreeg van de schoolleiding te horen dat, op advies van de juridische afdeling, de leerling recht had op toegang tot de meisjes' faciliteiten.



Georgas diende vervolgens een klacht in bij het Ministerie van Justitie, waarin ze stelde dat de situatie in strijd was met de "Keeping Men out of Women's Sports"-executive order van voormalig president Donald Trump.



Verplichte verandering in kleedkamer

De situatie escaleerde toen de dochter van Georgas en haar klasgenoten weigerden om zich te verkleden in de gymkleedkamer vanwege de aanwezigheid van de transgender leerling. De schooladministratie greep in en dwong de meisjes om zich alsnog om te kleden, ondanks hun protest.



Oproep voor gescheiden faciliteiten

In haar toespraak eiste Georgas dat de schoolfaciliteiten voor biologische jongens en meisjes gescheiden zouden worden. "Dit creëert een gevaarlijk precedent voor meisjes," zei Georgas. "Mijn grootste zorg is dat een volwassen biologische man — die niet is getransitioneerd — zonder beperkingen toegang krijgt tot vrouwen's toiletten en kleedkamers, wat hun veiligheid en privacy in gevaar brengt."



Georgas werd na haar toespraak uitgejouwd door transactivisten, die haar ervan beschuldigden een obsessie te hebben met kinderen hun geslachtsdelen. Geen enkele spreker steunde haar. Charlie Friedman van Trans Upfront noemde haar bezorgdheid over haar dochter het “pesten” van transkinderen.

