Heldhaftig optreden bemanning Stena Immuculate beperkte brand na aanvaring Noordzee

De bemanning van de Stena Immucalate heeft door heldhaftig optreden de brandschade weten te beperken. Bij het verlaten van het brandende schip heeft de bemanning de brandsystemen te activeren en de aangrenzende ladingtanks te koelen.



De Britse kustwacht heeft nieuwe beelden gedeeld van de tanker, hier te zien op woensdagmiddag. Foto Maritime and Coastguard Agency

Dat verklaarde Cal Haydsen, vicepresident van Crowley Global Ship Management, dat Stena Immaculate in beheer heeft. ‘Voor ze gedwongen werden het schip te verlaten, had de bemanning de toewijding en tegenwoordigheid van geest om de brandmonitors te activeren en de aangrenzende ladingtanks te koelen. Hun heldhaftige optreden beperkte de schade tot alleen de door de aanvaring getroffen ladingtanks.’



De schade aan boord van de tanker die midscheeps werd geraakt door containerschip Solong is beperkt tot een tank met vliegtuigbrandstof en een tank met ballastwater, meldt Crowley. De Stena Immaculate vervoerde in opslagtanks zo’n 220.000 vaten van die brandstof. Daar gingen er zeker 17.000 van verloren door de aanvaring en brand die daarna uitbrak. De rest van de lading is veilig, staat in een verklaring.



De kapitein van de Solonag is inmiddels opgepakt en wordt verdacht van nalatigheid met fatale afloop.

