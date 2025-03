Illegale wortelkanaalbehandeling: Amerikaanse runt tandartspraktijk zonder diploma

Als je een tand moet laten trekken of een gaatje hebt, dan hoop je dat de tandarts weet wat hij of zij doet. Dat was niet het geval in de Amerikaanse staat New York: daar is een 55-jarige vrouw aangehouden die een illegale tandartspraktijk runde.



De vrouw deed de behandelingen in haar huis in de staat New York. Ze had daar een volledig ingerichte tandartspraktijk. Het enige dat ontbrak: een geldig diploma, schrijft de lokale zender News12 Long Island.



De vrouw wordt nu vervolgd voor het uitvoeren van een beschermd beroep zonder diploma. Haar werk als tandarts bleef ook niet zonder gevolgen, zegt de politie. "Wat ze deed, is extreem gevaarlijk. Ze heeft meerdere mensen verwond. Een slachtoffer had een beschadiging aan een zenuw, waardoor een deel van het gezicht verlamd raakte."



Bij haar behandelingen zou de vrouw wel verdoving hebben gebruikt, maar niet voldoende. Ze voerde allerlei behandelingen uit, waaronder het trekken van tanden en kiezen en wortelkanaalbehandelingen.



De vrouw zou zich vooral gericht hebben op latino's in de regio. Veel van haar slachtoffers hadden geen tandartsverzekering en verbleven mogelijk illegaal in Amerika. De politie vraagt gedupeerden en getuigen om zich te melden. Zij hoeven niet bang te zijn dat ze worden uitgezet, zegt de politie.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: