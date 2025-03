Wilhelminatoren in Valkenburg ingestort: Was opeens niet meer te zien

De dertig meter hoge Wilhelminatoren in de Zuid-Limburgse stad Valkenburg is ingestort. Het is nog niet precies bekend hoe dit heeft kunnen gebeuren.De woordvoerder van de brandweer laat weten dat ze vanochtend rond half zeven verschillende meldingen binnen kregen van bewoners dat ze de toren niet meer zagen. "De hulpdiensten zijn gaan kijken en zagen dat de toren in elkaar is gestort. De politie en de brandweer zijn ter plaatse om alles te onderzoeken", aldus de woordvoerder van de brandweer.Zo schrijft een Valkenburger op Facebook dat ze het vanaf haar appartement in de Steenstraat zag. "Heb een foto gemaakt om 07.30 uur. Toen was hij al weg. Moet dus voor die tijd gebeurd zijn."Anderen reageren geschokt en melden dat er met de Wilhelminatoren veel herinneringen verloren zijn gegaan.De Wilhelminatoren is een rijksmonument uit 1906 en staat op de Heunsberg en biedt een weids uitzicht over het Zuid-Limburgse heuvelland. De toren is bereikbaar via een wandelpad of een kabelbaan vanuit het centrum van Valkenburg.Onduidelijk is nog hoe de Wilhelminatoren in elkaar kon storten.Wat de oorzaak is en wat er precies is gebeurd is op dit moment nog onduidelijk. Later volgt meer.