Visser Peru overleeft 95 dagen op zee: Ik at kakkerlakken en vogels

Een Peruaanse visser is gered nadat hij 95 dagen vermist was in de Stille Oceaan. Visser Maximo Napa vertrok op 7 december vanuit Marcona, een stad aan de zuidelijke kust van Peru.



Hij pakte eten in voor een reis van twee weken, maar na tien dagen raakte zijn boot door stormachtig weer van koers en raakte hij op drift in de Stille Oceaan. Zijn familie startte een zoektocht, maar hij werd pas afgelopen woensdag gevonden. Een Ecuadoraanse patrouille van vissersboten ontdekte hem op zo'n 1000 kilometer van de kust van het land. Hij had ernstige uitdrogingsverschijnselen en verkeerde in kritieke toestand.



Napa zei tegen persbureau Reuters dat hij in zijn tijd op zee bleef denken aan zijn familie, onder wie zijn twee maanden oude kleindochter. "Ik wilde niet dood," zei hij tegen Reuters nadat hij herenigd was met zijn broer, in Paita, vlak bij de grens met Ecuador. "Ik at kakkerlakken, vogels, het laatste wat ik at waren schildpadden."



Hij dronk regenwater dat hij op de boot opving. Uiteindelijk raakte hij door zijn eten heen. De laatste 15 dagen voordat hij werd gered had hij niets meer gegeten.



"Ik dacht elke dag aan mijn moeder," zei hij. "Ik ben God dankbaar dat hij mij een tweede kans heeft gegeven." Napa moet nog meer medische controles ondergaan in Paita voordat hij terug naar huis kan.

