Musk stopt leveringen Tesla Cybertruck: er vallen stukken af

De Cybertruck van Tesla is bezig het eerste product te worden dat regelrecht mislukt. Na alle narigheid die Tesla al heeft gehad met de lancering blijken er nu grote problemen met de auto te zijn, vooral in koude streken in de VS. Eigenaren van de auto klagen dat onderdelen loslaten, vooral strips, of loszitten en rammelen, zoals de zijpanelen.



Volgens Fortune ligt het aan de lijnsoort die niet tegen lage temperaturen kan. "Het laatste teken dat erop wijst dat de Tesla Cybertruck de eerste volledige flop van Elon Musk dreigt te worden, is dat de verkoop van de pick-up is stopgezet vanwege steeds meer gevallen van metalen panelen die eraf vallen. Donderdag meldde de website van EV-enthousiastelingen Electrek Tesla-leveranciers dat alle levering van voertuigen is gestopt omdat men zich zorgen maakt dat de lijm die de roestvrijstalen panelen aan de buitenkant op hun plaats houdt, het begeeft."



De rijkdom van Musk rust op zijn aandelen bezit in Tesla: dat heeft hij als onderpand gebruikt voor het oprichten van andere bedrijven. Als het Tesla-aandeel drastisch blijft dalen, komt er een moment dat de borgstelling voor die leningen gevaar loopt.



Dat lijkt ver weg. Maar de problemen voor Tesla stapelen zich op.

Ik vermoed dat de schokbrekers niet meer werken door de kou.

Een soort moderne Herbie?

