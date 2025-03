Starbucks moet 50 miljoen dollar betalen aan bezorger die brandwonden opliep door hete koffie

Koffieketen Starbucks veroordeeld tot het betalen van 50 miljoen dollar schadevergoeding aan een bezorger die ernstige brandwonden opliep door een niet goed afgesloten deksel op warme dranken. Dat heeft een rechtbankjury in Californië vrijdag besloten.



Michael Garcia was drankjes aan het halen bij een drive-through in Los Angeles toen hij ‘ernstige brandwonden, misvormingen en slopende zenuwschade aan zijn geslachtsdelen’ opliep toen er warme dranken op zijn schoot werden gemorst, zo bleek tijdens de zaak die al in 2020 bij de rechtbank van Californië werd aangespannen. Starbucks wordt ervan beschuldigd zijn zorgplicht te hebben geschonden door het deksel niet te vergrendelen.



Michael Parker, Garcia’s advocaat, zei dat zijn cliënt drie drankjes ophaalde. Toen de barista de drankjes wilde overhandigen in een koffiehouder, viel er een uit, op Garcia dus. De koffiebeker zat niet goed in de koffiehouder en het deksel liet meteen los.



Garcia liep stevige brandwonden op. Tijdens de behandeling van de zaak bleek dat hij leed leed aan fysieke pijn, maar ook aan geestelijk leed, verlies van levensvreugde, vernedering, ongemak, verdriet, misvorming, lichamelijke beperking, angst en emotioneel leed.



Starbucks heeft aangegeven in beroep te gaan tegen de uitspraak.



,,We leven mee met meneer Garcia, maar we zijn het niet eens met de beslissing van de jury dat wij schuldig waren aan dit incident en vinden de toegekende schadevergoeding buitensporig”, aldus een woordvoerder van het bedrijf in een verklaring. ,,We hebben ons altijd gecommitteerd aan de hoogste veiligheidsnormen in onze winkels, inclusief de omgang met warme dranken.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: