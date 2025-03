Irish pubs moeten hemel en aarde bewegen om voorraad Guinness te krijgen

Wat is een Irish pub zonder donker stoutbier? "Gewoon een pub", antwoordt André Montijn van The Dublin House in Zwolle. Hij moest uren aan de telefoon hangen om uit heel Nederland Guinness bier vandaan te toveren. Want het donkerbruine bier is immens populair. Zelfs zo erg, dat er sprake is van leverproblemen.

Met maandag St. Patrick's Day en dit weekend de Six Nations Rugby, verwacht André een volle pub. En Guinness bier zal extra in trek zijn. "Normaal gesproken gaat er in een week zo'n 400 tot 450 liter doorheen. Dat zal deze week fors meer zijn", verwacht Montijn.

Een grotere voorraad is bij zijn vaste leverancier niet te krijgen. "Zij verdelen de schaarse voorraad eerlijk over heel Nederland", weet de horecaman. En dus moest hij flink rondbellen. "Daar zijn heel wat uurtjes in gaan zitten. We hebben zelfs een batch fusten van Ameland gehaald."



Inmiddels is de voorraad op peil. In het oude bankgebouw aan het Bethlehemkerkplein staat de biervoorraad veilig opgeslagen. "In de oude bankkluizen in de kelder. Een schaarste goed moet je goed opslaan', zegt Montijn met een knipoog. Deze week stond daar zo'n 930 liter Guinnessbier.

"Naar verwachting is dat genoeg. Inmiddels is die voorraad al geslonken, maar het moet voldoende zijn." In de Irish pub komen dit weekend rugbyliefhebbers naar de Six Nations Championship kijken. "Dat is dorstig publiek", grapt de inkoper. "Vooral Guinness vinden ze lekker."



En maandag is het Ierse feest St. Patrick's Day. Waarbij de beschermheilige van het land, Saint Patrick, wordt herdacht. Tijdens een Iers feest moet natuurlijk Iers bier gedronken worden. "Het hele weekend en maandag zal het afgeladen vol zijn. Én in Ierse sferen."

"Een Ierse pub zonder Iers bier is gewoon een pub. Maar gelukkig hebben we naast Guinness ook andere donkere bieren", verzekert Montijn. Toch verwacht hij niet dat de tap voortijdig droog zal komen te staan. "Als het opraakt, is dat hopelijk pas maandag laat. Want dinsdag krijgen we onze nieuwe levering."

