Vroeger dan gedacht: mensen konden al 135.000 jaar geleden praten

Wanneer begonnen we eigenlijk met praten? Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het Massachusetts Institute of Technology heeft nu het antwoord gevonden door te kijken naar onze genen.



De onderzoekers ontdekten dat het vermogen om taal te gebruiken al aanwezig was bij onze voorouders vóór een cruciale splitsing in de menselijke stamboom, zo'n 135.000 jaar geleden. Ze kwamen tot deze conclusie door het DNA te bestuderen van verschillende bevolkingsgroepen wereldwijd, met speciale aandacht voor de Khoisan-volkeren uit zuidelijk Afrika.



Waarom zijn juist de Khoisan-volkeren zo interessant? Zij stammen af van de allereerste afsplitsing in de moderne menselijke familie. Het feit dat zij, net als alle andere mensen op aarde, een volwaardige taal hebben, bewijst dat onze voorouders al konden praten voordat deze splitsing plaatsvond.



Dit inzicht heeft grote gevolgen voor ons begrip van de menselijke ontwikkeling. Rond 100.000 jaar geleden begonnen mensen plotseling allerlei nieuwe dingen te doen: ze maakten sieraden, tekenden patronen en ontwikkelden complexere werktuigen. De onderzoekers denken nu dat taal de sleutel was tot deze vooruitgang.



Het is alsof taal een soort turbo gaf aan de menselijke ontwikkeling. Met de mogelijkheid om te communiceren konden mensen hun kennis en ideeën veel beter delen. Dit verklaart waarom er na 100.000 jaar geleden opeens zoveel innovaties ontstonden in de menselijke cultuur.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: