Je baby aanmelden voor voetbal: bij sommige clubs moet je wel

Steeds meer voetbalverenigingen zitten vol. Gevolg: meer wachtlijsten, waarvan vooral kinderen de dupe zijn. De KNVB wil dat bij nieuwbouwwijken meer rekening wordt gehouden met sportvoorzieningen, schrijft het AD. "In onze stad staan 1500 kinderen op de wachtlijst. Dat is veel te veel."



Nee verkopen aan een kind van zes. Cees van Hoven, bestuurslid van voetbalvereniging CVV Be Fair uit Waddinxveen, probeert het zo lang mogelijk uit te stellen. "Maar met de groei van onze gemeente, komt er een dag dat we leden moeten weigeren", verzucht de vader van drie kinderen.



Waddinxveen was tot voor kort de snelst groeiende gemeente van Nederland. In acht jaar tijd steeg het inwonertal zo hard (van 26.000 naar 35.000) dat de twee lokale voetbalclubs de toestroom niet meer kunnen bijbenen. Van Hoven: "Samen met VV ASW hebben we acht velden, maar op basis van de normen zouden we op tien moeten zitten. En zelfs dat is over een paar jaar niet genoeg. We zitten in de knel."

