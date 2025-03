Jongen (17) onder invloed van drugs aangehouden na vluchtactie in gestolen auto

Een 17-jarige jongen is in het Brabantse dorp Zeeland aangehouden nadat hij op de vlucht sloeg voor de politie. De jongen was onder invloed van drugs, reed in een gestolen auto en had samen met iemand anders zojuist een fiets gestolen.



Het incident vond plaats op 7 maart rond 00.30 uur, maar de politie bracht het nieuws woensdagavond pas naar buiten in een bericht op Instagram. Na een melding van een gestolen fiets, kwam de politie twee bestuurders van een scooter en een auto op het spoor die voldeden aan het signalement. Daarnaast droegen ze zelfs hun bivakmutsen nog. Toen de politie de bestuurders wilde controleren, sloegen ze op de vlucht.



Tijdens de achtervolging wist de dief op de scooter te ontsnappen. De bestuurder van de auto bleef wel in het vizier van de politie, ondanks zeer gevaarlijk rijgedrag om te ontkomen. De jongen vluchtte na enkele minuten in de auto te voet verder, maar zonder succes. "Dit ging hem enigszins beter af dan rijden. De verdachte deed zijn best, maar werd na een korte achtervolging te voet aangehouden", schrijft de politie op Instagram.



Uit onderzoek bleek het om een gestolen auto te gaan. De 17-jarige bestuurder had geen rijbewijs en was onder invloed van drugs. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: