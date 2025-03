Turkse vlogger die extreme eetvideo's maakte op 24-jarige leeftijd overleden

Een Turkse jongeman die bekend werd met livestreams van extreme vreetpartijen op social media, is overleden als gevolg van overgewicht. Efecan Kultur had vele tienduizenden volgers op TikTok en Instagram. Hij overleed vorige week op 24-jarige leeftijd.Video's op social media waarin extreme hoeveelheden eten worden weggewerkt, heten mukbang-video's. De naam mukbang is een combinatie van de Koreaanse woorden voor eten en uitzenden. De trend is dan ook overgewaaid uit Zuid-Korea.Vaak worden mukbang-video's online geplaatst vol met slurpende en smakkende geluiden. Het klinkt misschien niet zo smakelijk, maar veel van die filmpjes worden miljoenen keren bekeken. Efecan had bijna 180.000 volgers op TikTok en bijna 25.000 volgers op Instagram.Efecan had al langer te kampen met gezondheidsproblemen door zijn drang om te scoren met extreme vreetpartijen. Vorig jaar belandde hij in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Hij had blauwe plekken over zijn hele lichaam en rechtop staan lukte hem niet meer. Efecan kreeg extra zuurstof door middel van een zuurstofapparaat. Op 8 maart kwam hij thuis te overlijden, zo is nu bekend geworden.Misschien wel de beroemdste mukbanger is de 32-jarige Nikocado Avocado, wiens echte naam Nicholas Perry is. Hij heeft miljoenen volgers op YouTube. Afgelopen september bleek dat hij na jaren van extreem overgewicht in het diepste geheim enorm was afgevallen.