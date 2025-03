Klimaattop zorgt voor ontbossing: regenwoud Amazone gekapt voor snelweg

Een beetje bijzonder is het toch wel: in het Braziliaanse Belém wordt later dit jaar de jaarlijkse klimaattop van de VN gehouden, en daarom wordt een stuk beschermd regenwoud van de Amazone gekapt. Er moet namelijk een snelweg aangelegd worden om alle gasten te verplaatsen.



In totaal is er 13 kilometer gekapt om plaats te maken voor een snelweg met vier rijstroken. In november zullen 50.000 mensen, onder meer veel wereldleiders, gebruikmaken van de snelweg.



De weg gaat voor een splitsing zorgen in het regenwoud, dat zeer belangrijk is voor Brazilië, de omringende landen en eigenlijk de gehele wereld. Toch wordt de keuze verdedigd door de verantwoordelijke Braziliaanse staatssecretaris voor Infrastructuur.



In gesprek met de BBC zegt hij dat het om een duurzame snelweg gaat. Er zouden oversteekplaatsen komen voor wilde dieren, er komen fietspaden en de weg zou worden verlicht met zonne-energie. Toch zijn lokale bewoners en natuurorganisaties bezorgd.



Het idee voor dit stuk snelweg leeft al langer in Brazilië. In 2012 werd de Avenida Liberdade, oftewel de Vrijheidsweg, al besproken maar van tafel geveegd. Er waren zorgen over de natuur.



Ook nu zijn die zorgen er nog steeds. De angst bestaat dat de snelweg het natuurlijk ecosysteem zal aantasten. "We verliezen een gebied waar we dieren in het wild uit kunnen zetten", vertelt dierenarts Silvia Sardinha aan de BBC. "Landdieren kunnen ook niet meer naar de overkant, waardoor de gebieden waar ze kunnen leven en zich voortplanten kleiner worden."



In totaal investeert de Braziliaanse overheid meer dan 74 miljoen euro om zo goed mogelijk voor de dag te komen tijdens de klimaattop COP30. De capaciteit van de luchthaven zal worden uitgebreid van 7 naar 14 miljoen passagiers, de haven wordt gerestaureerd en vergroot zodat cruiseschepen kunnen aanmeren en er worden ook nieuwe hotels gebouwd om bezoekers te kunnen ontvangen.

