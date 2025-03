Eigenaar verlaten munitie-opslag in Duitsland biedt bunkers aan

Inwoners van Agelo verzetten zich al maanden met hand en tand tegen de mogelijke komst van een munitiedepot in hun dorp. Een kleine 20 kilometer verderop, in het Duitse Itterbeck, staan tientallen bunkers juist al jaren te verstoffen. De eigenaar van het voormalige munitiedepot wil Nederland te hulp schieten. "Nieuwe bunkers bouwen is veel duurder."Het is stil en verlaten langs de Kirchweg in Itterbeck, op enkele minuten rijden van de grens bij Manderveen. Stephan Mörs rijdt het terrein op, waar binnen enkele seconden enorme betonnen bunkers te zien zijn. "We hebben hier 43 bunkers van in totaal vijfduizend vierkante meter groot", vertelt Mörs.Hij kocht het terrein, inclusief de bunkers, vorig jaar van Hennie van der Most, de Overijsselse vastgoedondernemer die eerder onder meer restaurant De Koperen Hoogte bij Zwolle en Preston Palace in Almelo bezat. Van der Most wilde van de bunkers in Itterbeck vakantiewoningen maken, maar dat is er nooit van gekomen.Het bunkerterrein in Itterbeck werd in de vorige eeuw door de Duitse Bundeswehr (het leger) gebruikt als grootschalig munitiedepot. "Dit was een opslaglocatie vanwaar munitie ook naar andere plekken in het land ging", weet Mörs.De kolossale betonnen bunkers zijn er in diverse groottes, opgesteld langs meerdere paden, op een terrein van in totaal 600.000 vierkante meter groot. "Ja, ze zijn compleet leeg", zegt Mörs, terwijl hij met een enorme ketting de deur van een van de bunkers openrolt. "De bunkers zijn nog in goede staat. Ze zijn ook enorm brandwerend."Ontwikkelingen in de wereldMörs volgt het nieuws rondom de mogelijke komst van een groot munitiedepot naar Agelo met interesse. "Ik hoorde dat daar dan tientallen woningen moeten verdwijnen, terwijl we hier alle infrastructuur hebben", zegt hij met enige verbazing. "De bunkers zijn er. Dus als iemand interesse heeft, dan gaan we de gesprekken voeren. Zonder meer."De Duitser wijst ook op alle ontwikkelingen in de wereld: president Trump van Amerika zette vorige week tijdelijk alle militaire hulp aan Oekraïne stop en de Europese Commissie wil honderden miljarden euro's extra investeren in defensie, vanwege de toegenomen oorlogsdreiging."De laatste drie weken is er enorm veel gebeurd op geopolitiek gebied", zegt Mörs. "Misschien dat ze er in Nederland toch over na willen denken of ze kunnen samenwerken met de Duitse Defensie. Dit soort bunkers nieuw bouwen kost ook enorm veel cement, veel CO2, en is dus slecht voor het klimaat."Zijn oproep? "Nederland, Itterbeck is daar."De kans dat het munitiedepot in Itterbeck daadwerkelijk door de Nederlandse defensie gebruikt gaat worden, is echter klein."We zijn bekend met het aanbod vanuit Duitsland, maar uit het oogpunt van soevereiniteit wil de krijgsmacht zo'n grootschalige munitieopslag binnen de eigen landsgrenzen", zegt een woordvoerder van Gijs Tuinman, staatssecretaris van Defensie.De Bundeswehr in eigen land dan maar benaderen? Mörs: "Ook daar hebben we nog geen actieve gesprekken. Ik weet niet wat het Duitse leger gaat doen. Het politieke klimaat in Duitsland is ook veranderd, zo net na de verkiezingen."