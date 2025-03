Net herstelde woningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik verzakken opnieuw

Herstelde woningen langs Kanaal Almelo - De Haandrik verzakken opnieuw. Dat zegt Harry Broekhuizen van Stichting Kant noch Wal tegen EenVandaag. Een aantal woningen is een jaar na herstel al weer beschadigd geraakt. Bewoners zijn in paniek. De provincie wijst naar de landelijke overheid en weigert de portemonnee te trekken om de nieuwe schade te herstellen.

Ruim vierhonderd woningen langs het kanaal raakten beschadigd, kort nadat de provincie werkzaamheden uit had laten voeren aan het kanaal. Pas jaren later besloot de provincie het schadeherstel te vergoeden. Dat herstel wordt nu uitgevoerd, een aantal huizen is zelfs al weer klaar, maar de problemen lijken van voren af aan te beginnen. "We hebben een aantal gevallen waar opnieuw schade is ontstaan. Die mensen waren echt in paniek", zegt Broekhuizen tegen EenVandaag. "Ze hebben het gevoel dat het hersteld is, maar de schades komen terug. Hun toekomstverwachting ligt weer in duigen."



"Ze staan echt met hun rug tegen de muur", stelt Broekhuizen. Vooral omdat de provincie volgens hem voorlopig niet thuis geeft en zegt dat deze nieuwe gevallen niet onder de schaderegeling vallen.

"Dus wie gaat hen nu helpen?", vraagt hij zich af. "Dit is echt een groot probleem voor die mensen."



Verantwoordelijk gedeputeerde Martijn Dadema vertelt bij EenVandaag dat er vaart zit in de afhandeling van de schades. "Het tempo zit er echt lekker in. En dat is echt heel belangrijk. Want veel mensen zitten al jaren in een onveilige situatie in hun huis. Dus het is echt van het grootste belang dat we die snelheid erin houden."

Volgens de provincie is er tot nu toe één melding binnengekomen over nieuwe schade bij een herstelde woning. Dadema weet wel waar die schade vandaan komt: "Dat komt door de slappe bodem die er ligt, dit leidt tot weer nieuwe schades. Daar hebben we op dit moment nog geen aparte schaderegeling voor."

Provincie betaalt niet weer

En volgens de provinciebestuurder ligt het ook niet voor de hand dat de provincie opnieuw voor deze schade zal opdraaien. Er zijn in Nederland zo'n 425.000 gebouwen waar slappe grond problemen veroorzaakt. Omdat het een veel breder probleem is dan de problemen die bij het kanaal spelen, vindt Dadema dit een verantwoordelijkheid van de landelijke overheid.

Nu de provincie zich zo opstelt twijfelen bewoners of ze wel akkoord moeten gaan met de aangeboden schaderegeling. Dat geldt ook voor Martin de Jonge. Hij heeft 50.000 euro aan schade: "Ik kan eigenlijk niet wachten. De verzakkingen moeten worden gerepareerd. Maar als er dan in de toekomst schade optreedt. Wat dan?"

